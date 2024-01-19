رئيس مدينة بورفؤاد: البدء في وضع الطبقة الإسفلتية السطحية لتطوير شارع الجلاء

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة عن البدء في وضع الطبقة الإسفلتية السطحية ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجلاء بمدينة بورفؤاد و ذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال التنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وخلال اتصال هاتفي لصدى البلد برئيس مدينة بورفؤاد،أكد أنه يجرى العمل حالياً في تطوير شارع الحرية بداية من شارع الجمهورية وصولاً حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير شارع الجلاء بداية من شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن أعمال التطوير تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية .

رئيس مدينة بورفؤاد .. أعمال التطوير بالمدينة تجرى على قدم وساق 1000244666 1000244667 1000244668 1000244669 1000244673 1000244674 1000244663 1000244664 1000244665 1000244670 1000244671 1000244672



ووجه رئيس مظينة بورفؤاد، بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير الشارعين لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق بمدينة بورفؤاد، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية .