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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد والقيادات التنفيذية يزورون كنيسة العذراء بالخارجة.. صور

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية. 

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وأكد المحافظ عمق روابط الإخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي يضرب أروع الأمثلة في التماسك  والتآخي والوطنية والتي ظهرت جلّية في الوعي والمشاركة المشرفة في الاستحقاق الانتخابي، داعيًا الله أن ينعم على مصر قيادةً وشعبًا بوافر الأمن والترابط والازدهار. 

وأعرب نيافة الأنبا عن تقديره لمشاعر المحبة التي تلقتها الكنيسة من جموع المهنئين والتي تعكس مودة وأُخوة حقيقية بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن  يحفظ الله لمصر أمنها و سلامها وأن يوقفك قيادتها الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

كما قدّم الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، يرافقه الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد من الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والذى كان فى استقباله بمقر المطرانية بالمحافظة بحضور الآباء والكهنة بابراشية كنائس الوادى الجديد.

ئون التعليم والطلاب أسقف الوادي الجديد الاحتفال بعيد الميلاد استحقاق النسيج الوطني اللواء دكتور محمد الزملوط دكتور محمد الزملوط حافظ الوادي الجديد جامعة الوادى الجديد

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