برنامج تدريبي|«تعليم الوادي الجديد» تنظم مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل إلكترونيًا

أعلن قطاع تعليم الوادى الجديد، تنظيم برنامج تدريبى على الامتحانات لطلاب صفوف النقل، وذلك من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب خاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، حيث جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى عبر المنصة التعليمية تعلم معنا بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية ومجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة.





وقال سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن البرنامج يهدف إلى تدريب الطلاب ليلة الامتحان على حل مجموعة من النماذج الامتحانية والمراجعة النهائية وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة مؤكداً على دعمه الدائم و المتواصل لطلاب المحافظة بجميع المراحل التعليمية المختلفة وحرص الجميع على ما فيه مصلحة الطالب هدفنا المنشود على الدوام متمنيًا لقطاع تعليم المحافظة مزيدًا من التقدم والازدهار.