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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء التقديم لقبول 50 مُحفّظ ومُعلّم للعمل بالأروقة الأزهرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وذلك لبحث سبل التوسع في مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم بمدن ومراكز المحافظة، تشجيعًا وتيسيرًا على أبناء المحافظة من حفظة كتاب الله.

وقدم الزملوط خالص شكره و تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للدعم والرعاية التي يلقاها أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري وحملة كتاب الله، مشيرًا إلى أن عدد فروع الرواق الحالية بلغت ٢٥ فرعًا تضم ١٥٠٠ دارس.

وأعلن المحافظ أنه تم الاتفاق على فتح باب التقدم لقبول ٥٠ من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري، وذلك وفقا للشروط التالية:

١- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الوادي الجديد، من واقع بطاقة الرقم القومي.

٢- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).

٣-أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

٤-أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية.

٥- العمل بنظام المكافأة الشهرية لمدة عام وذلك وفق ساعات العمل المقررة.
التقديم من خلال الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/283

أحمد الطيب شيخ الأزهر أبناء المحافظة أزهرية اتفاق الإمام الأكب اللواء دكتور محمد الزملوط القرآن الكري حفظة كتاب الله حافظة الوادى الجديد حافظ الوادي الجديد جامع الأزهر

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