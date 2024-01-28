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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المطران شامي يترأس قداس افتتاح اليوبيل الماسي لتشييد كنيسة العذراء الطاهرة بالإسكندرية

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس افتتاح اليوبيل الماسي لتشييد كنيسة العذراء الطاهرة، بالإبراهيمية، بالإسكندرية.

حضر الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمشاركة الأرشمندريت أنطوان ديب، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية، والأرشمندريت سمير سعادة، راعي الكنيسة، وممثل صاحب للمدارس بالإسكندرية، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب كشاشا المخلصي، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

وألقى سيادة المطران عظة الاحتفال بعنوان "تعالوا نرى عمل الله في تاريخ كنيستنا".

الكاثوليك النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك المطران جان ماري شامي جان ماري شامي كنيسة العذراء السفير البابوي بمصر

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