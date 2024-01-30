مصر تبحث تعزيز التعاون مع بوروندي في مشروعات حوض النيل

استعرض وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع سفيرة مصر الجديد لدى بوروندي أميرة عبدالرحيم، مجمل العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط مصر بدول حوض النيل.

موقف مشروعات التعاون الثنائي

كما تم خلال اللقاء استعراض موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر بدول حوض النيل، وسبل تعزيز هذه المشروعات بما يحافظ على الأمن المائي المصري ويحقق تطلعات شعوب دول حوض نهر النيل.

يشار إلى أن مصر تنفذ عدة مشروعات تنموية بالدول الإفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان، ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.