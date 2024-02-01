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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زاهي حواس يناقش كتاب "الميتافيرس وNFT والفن الرقمي" بمعرض الكتاب

زاهى حواس
زاهى حواس

ناقش الدكتور زاهى حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، كتاب "الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين" "الميتافيرس و NFT والفن الرقمي" في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمؤرخة الفن الدكتورة سارة عبد ربه.


ويكشف الكتاب الستار عن العديد من الممارسات الفنية المعاصرة المندمجة مع التكنولوجيا في عصرنا الحالي وعلى رأسها موضوعات أثارت الجدل على مستوى العالم وهي الميتافيرس و NFT "فنون الرموز الغير قابلة للاستبدال".


ويتضمن الكتاب مقابلات وأعمال ٢٢ فنانا من أشهر الفنانين الرقميين على مستوى العالم؛ من ١٤ دولة متقدمة تكنولوجيا، إيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا وإنجلترا وكندا واليابان وأستراليا وغيرها، بالإضافة الي عدد من المناقشات ووجهات النظر من قبل المتخصصين الدوليين ومؤرخي الفن والمعماريين فى مجال الفنون وتاريخها حول قضية دمج التكنولوجيا مع الفنون وما هو مستقبل الفنون.

لقد اثار عالم الميتافيرس و الNFT “فنون الرموز الغير قابلة للاستبدال" ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة ويأتي هذا الكتاب بمثابة شرح لوجهات نظر الفنانين والمعماريين الذين قاموا بخلق اشهر هذه الأعمال على مستوى العالم. يتحدث الكتاب ايضا عن الدور الايجابى والهام للتكنولوجيا فى الحفاظ على التراث والاثار. والكتاب هو نتاج مشروع بحثي فاز بجائزتين دوليتين من إيطاليا والهند.
 

زاهي حواس

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