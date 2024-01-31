الحرمان من الميراث والإقصاء.. سهام جبريل تكشف أشد ما تعانيه المرأة في مصر| فيديو خاص

يعد الحرمان من الميراث والإقصاء الاجتماعي من أهم تعد لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة من أهم أذرع المجلس للوصول لكل فتاة وامرأة في محافظات مصر حتى الحدود، وعن دور اللجنة وأهم ما يواجه المرأة المصرية كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة سهام جبريل مقررة اللجنة.

في البداية هل ختان الإناث منتشر في جميع المحافظات؟



جريمه ختان الإناث هي إحدى الجرائم التي تمارس ضد النساء في جميع المحافظات، وهناك تجريم لها في القانون وهناك قوانين تمنع تلك الممارسة البشعه، وخريطة انتشار الختان نجدها في الوجه القبلي بشكل أكبر من الوجه البحري وتقل كلما اتجهنا إلى الشمال وفي مناطق الحدود تختلف من محافظة إلى أخرى، فمحافظات الحدود الشرقية مثل شمال سيناء تقل فيها النسبة في حين أن محافظات الحدود في الجنوب مثل أسوان والوادي الجديد بها نسب مرتفعه.

هل النسب تختلف داخل نفس المحافظة؟

تصنيف المحافظات وخريطة نسب الختان أحيانا تختلف داخل المحافظة الواحدة وتختلف من مركز لآخر؛ لأن هناك مراكز بها نسب عالية وأخرى لا تقوم بهذه الممارسة فلدينا في شمال سيناء قرى لا تعرف معنى ختان الإناث.

كيف نقوم بعلاج هذه القضية؟



لعلاج ختان الإناث يجب أن ندرس خريطة مصر كلها ونعرف من أين تأتي الأخطاء، ونحتاج مزيد من التوعية لنقضى على ختان الإناث في جميع المحافظات.

مع ختان الإناث ما المشاكل الأخرى التي تواجه المرأة في المحافظات؟



هناك الكثير من المشكلات التي تواجه المرأة في المحافظات مثل الحرمان من التعليم، الزواج المبكر والحرمان من الميراث والحرمان من وصولها للمواقع القيادية فالإقصاء الاجتماعي والوظيفي والسياسي أحد الممارسات التي تواجه السيدات خاصة في المحافظات النائية.

العنف ضد المرأة أحد القضايا التي تواجه المرأة كيف تواجه الأمر؟



الكثير من الممارسات التي بها عنف ضد المرأة قد تكون ممارسات نفسية أو جسدية أو اقصاء اجتماعي أو سياسي، حرمان المرأة من الميراث أحد أشكال العنف وموجودة في كثير من المناطق ، والعنف الأسري الذي تتعرض له الكثير من النساء أو العنف المجتمعي متمثل في التحرش والجرائم الإلكترونية وتهديد السيدات والفتيات في ظل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ، وحتى الكلام لو ليس به احترام للبنت يعد عنف لذلك يجب أن نتعلم قبول الآخر واحترام المرأة وأن تعامل الأم أبنائها بالعدل دون تمييز والمساواة بين البنت والولد والزوج يجب أن يعامل زوجته بالمودة والرحمة وكذلك الزوجة يجب أن تحترم زوجها.

هل للجنة دور على أرض الواقع في التوعية بالمحافظات؟



نقوم بالمزيد من التوعية عن طريق الزيارات المنزلية ولدى المجلس فروع في المحافظات لدينا ٢٧ فرع ولدينا قوافل وحملات طرق الأبواب وحملات للنساء و للرجال أيضًا مثل لأني رجل وتكون محتواها مواجهة العنف والتخفيف من هذه الظواهر السلبية من اجل الحفاظ على المجتمع وقبول الآخر.

زيادة نسب الطلاق ظاهرة تواجه المجتمع كيف يواجهها المجلس القومي للمرأة ؟



بعد أن زادت نسب الطلاق فى مصر قام المجلس بعمل برامج توعية فى جميع المحافظات لمحاربة ارتفاع نسب الطلاق تهدف لتوعية الشباب بأهمية الإستقرار الأسرى مثل حملة "معًا لنبقى" وغيرها ،والمجلس يحرص على توعية المقبلين على الزواج بأهمية المشاركة فى الحياة الزوجية وأن يكون الزوجان عونا لبعضهما فلا يوجد بيت يستقيم بشريك واحد فلابد من التعاون والتحمل لمشاكل الحياة الأسرية حتى لا يتم هدم الأسرة.

ولفتت إلى أهمية أن يتفق الزوجان على ألا يتدخل طرف ثالث فى مشاكلهما ، فلا يوجد بيت يخلوا من المشاكل لكن دائرة الخلاف تتسع مع زيادة أعداد المشاركين فيه.