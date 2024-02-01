حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

قال هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن ما أشيع عن تأثر محطة السد العالى أو تعطل أى من الوحدات نتيجة نقص المياه عار تماما عن الصحة .



وكشف كمال أنه على العكس تماما فقد سجل منسوب مياه النيل ارتفاعا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ المنسوب أمام لسد العالى 180متر و45 سنتيمترا.

وأضح رئيس الشركة فى تصريحات صحفية أن 70% من طاقة السد العالى تعمل بكفاءة تامة ،مؤكدا أن إجمالى القدرات المنتجة من السد العالى تبلغ ما يقرب من 2150 ميجاوات، وخلال الفترة الحالية يتعدى الإنتاج والتوليد يوميا مايزيد عن 1400 ميجاوات نظرا لأعمال الصيانة والسدة الشتوية.

تطوير وتأهيل محطة كهرباء السد العالى

يذكر أن شركة سيمنس العالمية للطاقة تقوم بدعم عمليات التأهيل فى مجمع الطاقة الكهرومائية بأسوان والسد العالى

حيث تم إختيار شركة سيمنس للطاقة من قبل شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر, لتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل محولات القدرة ل 3 محطات من محطــــــــــات توليد الكهرباء التابعة لها وهي: محطة كهرباء السد العالي – محطة كهرباء أسوان (1) – محطة كهرباء أسوان (2)

وفى إطار عمليات إعادة التأهيل, ستقوم شركة سيمنس للطاقة بتحديث المحولات الكهربائية في المحطات، والتي دخلت الخدمة خلال الفترة مابين عامى 1960 و1986. ومن خلال هذا المشروع من المقرر أن يتم مد العمر الإفتراضي لتلك المحولات بما لايقل عن 40-50 عاماً أخري بالإضافة إلي ضخ كمية طاقة كهربائية إضافية للشبكة الموحدة بحوالي 300 ميجاوات زيادة علي القدرة المتاحة منها حاليا.

وجدير بالذكر أن الطاقة المولدة من محطات شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تعمل علي إستقرار الأحمال والجهد والتردد للشبكة وخدمة محافظة أسوان التي يسكنها ما لا يقل عن 1.6 مليون نسمة وكذلك العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة .

ويشمل العقد المبرم مع سيمنس للطاقة بالإضافة إلي الإحلال والتركيبات والإختبارات والتشغيل, أن تقوم الشركة بتدريب المهندسين والفنيين بشركة المحطات المائية علي النظم الحديثة المستخدمة في المشروع لا سيما نظم الوقاية والتحكم و إطفاء الحرائق مما يعمل علي خلق كوادر وطنية محلية قادرة على التعامل مع احدث نظم التكنولوجيا التي ستقوم بإستخدامها الشركة بهذا المشروع.