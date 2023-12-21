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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيمنس تعيد تأهيل مجمع الطاقة الكهرومائية في أسوان والسد العالي

صدى البلد

اختارت هيئة المحطات المائية لانتاج الكهرباء، شركة سيمنس للطاقة، لتنفيذ مشروع إحلال وتأهيل محولات القدرة بـ (3) محطات من محطات توليد الكهرباء التابعة لها وهي: محطة كهرباء السد العالي – محطة كهرباء أسوان (1) – محطة كهرباء أسوان (2)

وفى إطار عمليات إعادة التأهيل, ستقوم شركة سيمنس للطاقة بتحديث المحولات الكهربائية في المحطات، والتي دخلت الخدمة خلال الفترة مابين عامى 1960 و1986. ومن خلال هذا المشروع  من المقرر أن يتم مد العمر الإفتراضي لتلك المحولات بما لايقل عن 40-50 عاماً أخري بالإضافة إلي ضخ كمية طاقة كهربائية إضافية للشبكة الموحدة بحوالي 300 ميجاوات زيادة علي القدرة المتاحة منها حاليا.

جدير بالذكر أن الطاقة المولدة من  المحطات المائية لإنتاج الكهرباء تعمل علي إستقرار الأحمال والجهد والتردد للشبكة وخدمة محافظة أسوان التي يسكنها ما لا يقل عن 1.6 مليون نسمة وكذلك العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة أسوان والمحافظات المجاورة .

وتبلغ القدرة الأسمية للطاقة المولدة من محطات الشركة  2,832ميجاوات ويتم ضخها إلي الشبكة الكهربائية الموحدة كمصدرللطاقة النظيفة منخفضة التكاليف والتى تساهم في الحد من الإنبعاثات الكربونية.

ويشمل العقد المبرم مع سيمنس للطاقة بالإضافة إلي الإحلال والتركيبات والإختبارات والتشغيل, أن تقوم الشركة  بتدريب المهندسين والفنيين بشركة المحطات المائية علي النظم الحديثة المستخدمة في المشروع لا سيما نظم الوقاية والتحكم و إطفاء الحرائق مما يعمل علي خلق كوادر وطنية محلية قادرة على التعامل مع احدث نظم التكنولوجيا التي ستقوم بإستخدامها الشركة بهذا المشروع المتميز.

من جانبه، قال أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في مصر: "هذا المشروع الحيوي لإعادة التأهيل والإحلال سيسهم فى ضمان توفيرالطاقة المستدامة بتكلفة مقبولة لملايين المصريين، مع دعم أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة. وستوفر تقنياتنا الحديثة ذات الكفاءة  قدرة أكبرومرونة فى إنتاج الطاقة لمصر. إن تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي وزيادة عدد مشاريع الطاقة المتجددة أمران حيويان لإزالة الكربون ودعم عمليات التحول فى الطاقة بمصر.

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