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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري و الإنتاج الحربي يبحثان تطوير منظومة مراقبة وصيانة السد العالي

صدى البلد

التقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى ، بحضور عدد من  قيادات الوزارتين ، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأعرب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي والذي يعكس توافق الوزارتين بشأن ضرورة التكامل معاً لتنفيذ مشروعات تحقق الصالح العام ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر .

وأكد  على أن وزارة الموارد المائية والرى تولي إهتماماً خاصاً بأعمال تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالى - والتي تشارك بها شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي - لما يمثله هذا المنشأ من أهمية كبرى في إدارة المنظومة المائية في مصر ، مشيراً إلى أن السد العالي أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية في مصر حيث نقلها من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة وحماها من أضرار الفيضانات والجفاف وأسهم في استصلاح وزيادة مساحة الأراضي الزراعية .

وأشار  للتنسيق القائم بين الوزارتين فيما يخص توفير المكونات وقطع الغيار اللازمة لإحلال وصيانة محطات الرفع بالعديد من المواقع القائمة على شبكة المجارى المائية ، حيث تم الإتفاق خلال الاجتماع على سرعة انهاء كافة الأعمال الجارية لتوفير مكونات المحطات خاصة فى ظل الأهمية القصوى لتشغيل هذه المحطات بأعلى درجة من الكفاءة لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بالترع أو رفع التصرفات المائية من المصارف الزراعية .

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ، لافتاً لوجود تعاون مثمر ودائم بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات التى تعود بالنفع على المواطنين ومنها التعاون بين الوزارتين لتنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالى والتي تشارك بها شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع ٩٠٩ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات استكمال الأعمال لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على هذا الصرح الإنشائي الذي يُعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين وأهم منشأ مائى فى مصر .

وأشار إلى السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي بالمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها وبما يعود بالنفع على المواطنين وذلك بالاستفادة مما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية ، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقاً للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ .

 

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الري و الإنتاج الحربي يبحثان تطوير منظومة مراقبة وصيانة السد العالي


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