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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تشارك في الاحتفال بعيد الربيع الصيني بأهرامات الجيزة

احتفالات عيد الربيع
احتفالات عيد الربيع الصيني

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، في الحفل الذي أُقيم بمنطقة أهرامات الجيزة احتفالاً بعيد الربيع الصيني والذي نظمته إحدى الشركات، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

استهلت غادة شلبي، كلمتها، بالترحيب بالضيوف الكرام في مصر ولا سيما المشاركين من الصين، معربة عن تهنئتها لهم بمناسبة عيد الربيع الصيني، وموجهة الشكر للمنظمين لهذا الحدث على  الدعوة الكريمة وعلى تنظيمهم الرائع لهذه الاحتفالية.

كما أعربت عن سعادتها باختيارهم لهذا الموقع الأثري العريق لإقامة الاحتفالية مما يعكس مدى أهمية هذا المكان الثقافي الذي يعتبر رمزاً للحضارة المصرية القديمة ولعبقرية المصرى القديم.

وأكدت على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين مصر والصين في مجالات عدة ومنها مجال السياحة، لافتة إلى أن السوق الصيني يعتبر من الأسواق التي توليها الوزارة اهتماماً كبيرًا، حيث تعتبر مصر وجهة مفضلة للسائحين الصينيين وخاصة لمحبي السياحة الثقافية التي تحظى باهتمام الصينيين وشغفهم في اكتشاف تاريخ وحضارة مصر العريقة.

وخلال حديثها، أشارت نائب الوزير إلى ما حققته صناعة السياحة في مصر خلال عام 2023 حيث وصل أعداد السائحين الوافدين إليها 14.9 مليون سائح، وهي أرقام قياسية غير مسبوقة، لافتة إلى دور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في تحقيق ذلك ولا سيما في ظل جهود تحسين التجربة السياحية في مصر وضمان توفير تجربة مميزة للسائح أثناء زيارته في مصر.

وتحدثت غادة شلبي عن قيام الدولة المصرية بالعديد من الخطوات لتشجيع السياحة الوافدة من العديد من الأسواق السياحية وخاصة السوق الصيني ومنها تسهيلات تأشيرات الدخول لمنافذ الوصول، وتعزيز خطوط الطيران بين مصر والصين.

وأضافت أنه فى إطار حرص الوزارة على تطوير الخدمات السياحية جارى العمل على وضع إرشادات وتعليمات للسائحين باللغة الصينية في عدد من المناطق الأثرية،  وأيضاً تشجيع زيادة عدد المرشدين المتحدثين باللغة الصينية حتي يتمكن السائح الصيني من معرفة كافة الجوانب السياحية والاثرية في مصر.

ونوهت إلى أنه من المقرر أن يتم إقامة معرض أثري مؤقت بعنوان (قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة) بمتحف شنغهاى بالصين خلال الفترة من منتصف يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، مشيرة إلى أنه سيتم عرض العديد من القطع والآثار المصرية في هذا المعرض مما يساهم في تعريف الصينين بشكل أكبر بالحضارة المصرية القديمة والترويج السياحي لمصر في الصين.

وأضافت أنه من المقرر أيضاً أن تشارك الوزارة في المعرض السياحي الذي سيتم إقامته في الصين في مايو المقبل.

وأشارت إلى زيارة وزير السياحة والثقافة الصيني الى مصر العام الماضي فى أول زيارة له خارج الصين، والتي زار خلالها العديد من المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر، مما كان له عظيم الأثر على زيادة التواصل وتعزيز حركة السياحة بين البلدين.

واختتمت كلمتها، بالإعراب عن تمنياتها باستمرار مزيد من التعاون المشترك والتواصل الوثيق بين الصين ومصر، موجهة الدعوة لكافة السائحين وخاصة السائحين الصينين لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

تضمن الحفل بعض العروض من الفلكلور الصيني والمصري، وعرض القفز بالمظلات مع حمل العلم المصري والعلم الصيني فوق أهرامات الجيزة مما يبعث رسالة ترحيب من مصر بالشعب الصيني وتهنئة له بمناسبة عيد الربيع الصيني ومما يساهم في الترويج المتميز لهذا الحدث. 

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السياحة عيد الربيع الصيني أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة الثقافية السياحة والاثار

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