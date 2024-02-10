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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خط الرورو.. طفرة غير مسبوقة بالصادرات الزراعية رغم الأزمات.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 ، حيث وصلت إلى  7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

 

دعم غير مسبوق

 

وقال الدكتور سعد موسي رئيس الحجر الزراعي المصري والمشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، إن هناك دعم غير مسبوق من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي وخاصة مجال التصدير للخارج لتوفير العملة الأجنبية  ، موضحًا أنه تم فتح حوالى 93 سوق أمام المنتجات الزراعية المصرية ، وكان آخرهم السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية .

وأشار "موسي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلي أن من أهم أسباب زيادة حجم الصادرات الزراعية منظومة التكويد والمراقبة والتى تتبع المنتج من المزرعة وحتى وصوله إلي الدولة المستوردة،  فضلا عن جودة المنتجات الزراعية المصرية. 

 

ميزة نسبية

 

وأكد أن الحاصلات الزراعية المصرية لها ميزة نسبية وتنافسية، حيث تفوقت مصر على أسبانيا فى تصدير الموالح،  كما تحتل مكانة متميزة عالميا فى تصدير الفراولة الطازجة والمجمدة .

 

خط الرورو

 

وأضاف " رئيس الحجر الزراعي المصري" أن انشاء خط الرورو وهو خط يمتد من ميناء دمياط حتى ميناء  ترسيتا بإيطاليا يعمل على نقل الحاصلات الزراعية المصرية سريعة التلف إلي الأسواق الأوروبية ، وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحرى السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالى هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم فى تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر

من جانبه ، قال السيد القصير وزير الزراعة إن مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار ، حيث أصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.


تصدير 400 سلعة
 

وأشار القصير إلى أن الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوقا منها (30) سوقا ‏تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ 160سوق، منوها بانه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني.

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