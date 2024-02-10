مصر للطيران تطلب مضيفين جويين للعمل .. اعرف الشروط

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران، عن حاجتها لمضيفين جويين من الذكور والأناث، للعمل بشركة الخطوط الجوية، سواء من ذوي الخبرات أو جدد بدون خبرة.

وقالت مصر للطيران، إن الشروط المطلوبة للتعاقد، بالنسبة لذوي الخبرة، تتمثل في التالي:

- ثانوية عامة لغات أو مؤهل عال مناسب

- السن لا يقل عن 20 عاما ولا يتعدى 35 عاما

- الطول يتناسب مع الوزن

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية صلاحيتها بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء

- اجتياز الاختبارات المقررة

أما بالنسبة للجدد بدون خبرة، يشترك أن يكون:

- مؤهل عال لغات أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات أو ثانوية عامة لغات

- السن لا يقل عن 18 عاما ولا يتعدى 30 عاما

- الطول يتناسب مع الوزن

- اجتياز الاختبارات المقررة.

وبالنسبة للشروط العامة، التي وضعتها مصر للطيران لشغل هذه الوظيفة، هي أن يكون المتقدم من أبناء محافظات القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونا ببطاقة تحقيق الشخصية.

بالنسبة للذكور يكون قد انتهى من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدا، أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

وتشترط أيضا مصر للطيران، ضرورة اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف اجراءها.

ونوهت مصر للطيران في إعلانها أنه يتم تقديم الطلبات والأوراق المطلوبة على موقع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.