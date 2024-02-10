اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

اخبار مصر ....تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، للبدء فى صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024، بداية من الخميس القادم الموافق 15 فبراير الجاري... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

أكدت رئاسة الجمهورية ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جون بايدن توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

رئاسة الجمهورية ردًا على تصريحات بايدن: مصر تحملت ضغوطاً لا حصر لها لتستطيع تنسيق إدخال المساعدات إلى غزة

أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيان منذ قليل قليل جاء فيه: "بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم ٨ فبراير ۲۰۲٤ بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكدت رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

صلاح هاشم: 8 زيادات فى الحد الأدنى للأجور.. و6 حزم اجتماعية خلال عامين

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الدولة بدءا من 2016، وتُسلط الضوء على حركة الحد الأدنى للأجور خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024، ومخصصاتها في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب واقع منظومة المعاشات خلال عشر سنوات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحماية مختلف الطبقات الاجتماعية خاصة محدودي ومتوسطي الدخل من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

برعاية وزارة السياحة والآثار .. انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

من رحاب معبد الأقصر، انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وشركة مصر للطيران، وتحل دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة.

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية ليوم السبت الموافق 10 فبراير، على كافة أنحاء البلاد ، ليسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية ، القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء ودافئ على جنوب الصعيد.. وذلك بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة الإثنين الماضي ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

زيادة جديدة لـ معاش تكافل وكرامة.. موعد صرفها

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، للبدء فى صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024، بداية من الخميس القادم الموافق 15 فبراير الجاري

الحكومة: مد التسجيل في مسابقات لشغل وظائف بالتعليم والعدل والبريد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير من عام 2024، الجاري، من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع ستوفر 72 ألف فرصة عمل

أجري الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، ، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح)، حيث تفقد الوزير يرافقه رئيس وقيادات كلا من الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للانفاق مشروع الخط الأول في المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كم.

الزراعة في أسبوع.. استئناف تصدير الفراولة المصرية إلى السعودية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨١ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ٢ الى ٨ فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

لتقديم خدمات للأطفال.. البابا تواضروس يلتقي خداما من كنيسة العذراء بچنيڤ

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، مجموعة من خدام كنيسة السيدة العذراء بچنيڤ، سويسرا، التابعة لإيبارشية سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، برفقة الأب القس مينا نمر كاهن الكنيسة ذاتها، وذلك لتقديم خدمات للأطفال في عدة كنائس ببعض القرى بمصر، ورغبوا في نوال بركة قداسة البابا قبل بدء خدمتهم.