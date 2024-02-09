شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن استقرار الأحوال الجوية ليوم السبت الموافق 10 فبراير، على كافة أنحاء البلاد ، ليسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية ، القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء ودافئ على جنوب الصعيد.. وذلك بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة الإثنين الماضي ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الظواهر الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا شديد البرودة على كافة أنحاء البلاد ليلا وفي ساعات الصباح الباكر ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على قمم جبل موسى وسانت كاترين.

كما حذرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في ساعات الصباح الأولى، على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر وربع والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 12

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 22 10

العريش 20 09

رفح 19 08

رأس سدر 23 11

نخل 19 03

كاترين 15 00

الطور 23 12

طابا 29 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 20 10

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 09

السلوم 20 10

سيوة 21 08

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 07

سوهاج 24 07

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 07

أبوسمبل 26 10