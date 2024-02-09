تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى سارة من التموين.. وتراجع أسعار الدواجن|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا ودليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت خلال الساعات الأخيرة 10 جنيهات، ليصل سعرها في المرزعة لـ 84 جنيها، بعد أن وصل في المزرعة لـ 94 جنيها، وتباع في الأسواق بـ 105 جنيهات.

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقاً، أن الجميع يعلم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، خلال الفتر الأخيرة، وهو ما نتج عنها ارتفاع في الأسعار.



فشل في التعدي عليها فأنهى حياتها.. مقتل طالبة على يد زميلها.. تفاصيل

“عصفورة الجنة”.. بهذا الاسم باتت تعرف رنا عماد الطالبة بالصف الأول الثانوي، التي قتلت على يد زميلها بطريقة وحشية بعدما فشل في التعدي عليها.



للمرة الثالثة خلال أسابيع.. ثوران بركاني في أيسلندا| فيديو

ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا للمرة الثالثة منذ ديسمبر، وتسبب في تحول السماء إلى اللون البرتقالي، وبدأت الحمم البركانية الملتهبة تتصاعد إلى السماء.



أعراض أمراض القلب.. 3 طرق للوقاية والمحافظة على الصحة

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إن الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والكوليسترول وأمراض القلب الوراثية يساعد في العلاج بشكل كبير.



خبير بالشؤون الأمريكية: إسرائيل مستمرة في استهداف الصحفيين.. وتصريحات "بايدن" الأخيرة ملفتة

قال الداه يعقوب، خبير في الشؤون الأمريكية، إن الضوء الأخضر الممنوح لإسرائيل وعدم وجود أي قوة تقف أمامها سواء دوليا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوفها ضد أي فيتو يدين إسرائيل، يساهم في استهدافها للمدنيين.



مستوطنون يقتحمون قريتين في رام الله

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا قريتي خربثا بني حارث ونعلين غربي رام الله، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



عمرو موسى: مصر لن تقبل بالمشاركة في أي سياسة تضر بالقضية الفلسطينية

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، وأمين جامعة الدول العربية العام الأسبق، إن العلاقات المصرية الإسرائيلية يشوبها التوتر خلال الفترة الحالية، مشددا على أن مصر لن تقبل بأن تشارك في أي سياسة أو حركة تضر القضية الفلسطينية.



الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

صرح الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل في خان يونس بقطاع غزة.

