عمرو موسى: عوامل التوتر قائمة حول العلاقة المصرية الإسرائيلية

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق وأمين جامعة الدول العربية العام الأسبق، إن عناصر التوتر قائمة حول العلاقات المصرية الإسرائيلية، متابعا: مصر لن تقبل بأن تشارك في أي سياسة أو حركة تضر القضية الفلسطينية.



وأضاف عمرو موسى، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن إسرائيل تريد تفريغ الساحة الفلسطينية بالكامل من الفلسطينيين وبناء شيء آخر هو الدولة اليهودية.



وأوضح أن السرعة في وقف تمويل الأونروا يعني أن هناك خطة لا تزال قائمة من أجل تصفية اللاجئين الفلسطينيين، متابعا: لأول مرة الأمريكان يقفون موقفًا واضحًا ضد رئيسهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.



ونوة بأن حركة حماس ستحظى بتمثيل كبير في السلطة الفلسطينية القادمة توقع غير دقيق، موضحًا: إذا تأكد الفلسطينيون من أن حماس تجعلهم قادرين على مواجهة الاحتلال وعدم الاستسلام سيقومون بانتخابهم في السلطة الفلسطينية القادمة.



