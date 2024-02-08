عمرو موسى: بيان المملكة العربية السعودية قوي ويؤكد على قيام الدولة الفلسطينية

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق وأمين جامعة الدول العربية العام الأسبق، إنه يجب أن نبني تمامًا على فكرة المبادرة العربية والتي تعود إلى السعودية فهي واضحة.



واسترسل عمرو موسى، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: في المبادرة العربية في عام 2002 تحدثنا عن الاعتراف العربي بإسرائيل والتطبيع العربي معها مقابل قيام الدولة الفلسطينية وانسحاب قوات الاحتلال والتفاوض حول عودة اللاجئين.

وشدد على أن بيان المملكة العربية السعودية الأخير بشأن القضية الفلسطينية يقول ويؤكد هذا مرة أخرى، متابعا: البيان يوضح أنه من الممكن التطبيع لكن في مقابل الاعتراف بقيام دولة فلسطين.



وأكمل: العالم أجمع أنزعج مما يفعله الاحتلال داخل قطاع غزة، منوها بأن ماحدث هو سياسة إسرائيلية كادت تنجح، تستهدف ازاحة القضية الفلسطينية من الاجندة الاقليمية.

