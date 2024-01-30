وزير الرياضة يستضيف عمرو موسى في لقاء حواري مفتوح مع الشباب

استضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق ووزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء حواري مفتوح مع الشباب، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

يأتي هذا اللقاء في إطار البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للتعليم المدني ووحدة السياسات لتعزيز وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والتنمية السياسية للشباب.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على التواصل المستمر مع الشباب، وفتح قنوات الحوار معهم، من أجل الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، ومناقشة القضايا التي تهمهم، موضحاً أن الوزارة تنظم العديد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب، بمشاركة مختلف الشخصيات العامة، بهدف إثراء النقاش وتبادل الأفكار، وتعزيز التواصل بين الشباب والقيادة السياسية.

وقال "صبحي":"إن الشباب هم أمل مصر، وعلينا أن نستثمر فيهم، ونمنحهم الفرص التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم"، مشدداً على ضرورة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، فهم أصحاب الحق في تقرير مستقبلهم، والمشاركة في صنع القرار السياسي.

أشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية والرموز الوطنية لنقل الخبرات لتوسيع دائره المعرفة، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الملهمة.

ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب إلى الالتزام بقيم المواطنة وحب الوطن، فهم ركيزة أساسية لاستقرار الوطن، وعليهم أن يحافظوا على وحدته واستقراره.

وخلال اللقاء، تناول عمرو موسى عدداً من القضايا المطروحة على الساحة المصرية والدولية، واهمها الصراع العربي الاسرائيلي والازمه الحالية في غزه، كما تناول السياسة الخارجية المصرية، والعلاقات المصرية العربية، وتحدث عن أهمية الشباب في بناء المستقبل، وضرورة استثمار طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن، كما تحدث عن قوة مصر الناعمة في تنمية العلاقات الدولية.

ووجه عمرو موسى الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنمية الوعي السياسي للشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، موجهاً عدداً من النصائح للشباب، منها ضرورة الحرص على العلم والمعرفة، والبحث عن فرص العمل، والمشاركة في الحياة السياسية، والالتزام بقيم المواطنة وحب الوطن.

حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات.