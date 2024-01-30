رئيس جامعة بنها : حريصون على الاستثمار فى خريجينا وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب

التقي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بالطلاب الصوماليين الوافدين الدارسين بكليات الجامعة ، بحضور الدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة علي متابعة أوضاع الطلاب الوافدين الصوماليين بجميع المراحل الدراسية ، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم والعمل علي تهيئة مناخ مناسب لهم لتلقي العملية التعليمية ، مطالبا إياهم بالاندماج مع زملائهم المصريين ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية .

واكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي دعم أبنائها من الطلاب الوافدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم إن وجدت وكذلك العمل على تطوير الخدمات الأكاديمية والتعليمية المقدمة لهم ، بالإضافة إلى توفير عدد من المنح الدراسية التى تقدمها وزارة التعليم العالى والجامعة لهم في مختلف التخصصات باعتبارهم سفراء مصر بالخارج والقوى الناعمة لها.

وأضاف " الجيزاوي " أن الجامعة حريصة على الاستثمار فى خريجيها واستحداث برامج دراسية جديدة بصفة مستمرة بهدف اكساب الطلاب المهارات التي تساعدهم فى المنافسة فى سوق العمل ووظائف المستقبل.

من ناحية أخرى قدم الطلاب الصوماليين الشكر إلى رئيس الجامعة علي اهتمامه وتوفير أوجه الدعم للطلاب الوافدين خلال فترة دراستهم بالجامعة.