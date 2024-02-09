10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن انخفضت خلال الساعات الأخيرة 10 جنيهات، ليصل سعرها في المرزعة لـ 84 جنيها، بعد أن وصل في المزرعة لـ 94 جنيها، وتباع في الأسواق بـ 105 جنيهات.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السبب في ارتفاع الأسعار هو ارتفاع مستلزمات الإنتاج، فأسعار الأعلاف كانت بـ 22 ألف للطن، ولكن ارتفع لـ 32 ألف.



ولفت إلى أن الأدوية البيطرية بها شحية، وأن هذا نتج عنه وفيات في الدواجن، وارتفعت الأسعار، وايضًا البلاد في فصل الشتاء، وأن الدواجن تتأثر بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن أسعار الدواجن تتأثر بالسوق السوداء، وأنه في حالة وجود سعر واحد للدولار، ستنخفض الأسعار بنسبة 60%.

