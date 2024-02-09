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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام القادمة

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء بمعظم المحافظات

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن هناك فرقا واضحا في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، متابعة: بالأمس كانت نسب الرطوبة مرتفعة خلال فترة المساء.

واسترسلت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: الشعور بالدفء مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، بفارق درجتين عن درجات الحرارة في مثل هذا التوقيت.

الأرصاد تحذر المواطنين


وحذرت من انخفاض درجات الحرارة ليلا، مناشدة المواطنين بعدم الانخداع في ارتفاع درجة الحرارة في الصباح.

ونوهت بأن البلاد ستشهد تكون للشبورة المائية تصل إلى حد الضباب، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية.

ولفتت إلى أن يوم الاثنين القادم سنشهد نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة النشرات الجوية

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