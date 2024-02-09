تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن هناك فرقا واضحا في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، متابعة: بالأمس كانت نسب الرطوبة مرتفعة خلال فترة المساء.

واسترسلت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: الشعور بالدفء مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، بفارق درجتين عن درجات الحرارة في مثل هذا التوقيت.

الأرصاد تحذر المواطنين



وحذرت من انخفاض درجات الحرارة ليلا، مناشدة المواطنين بعدم الانخداع في ارتفاع درجة الحرارة في الصباح.

ونوهت بأن البلاد ستشهد تكون للشبورة المائية تصل إلى حد الضباب، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية.

ولفتت إلى أن يوم الاثنين القادم سنشهد نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.