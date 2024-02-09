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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء بمعظم المحافظات

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية بدأت منذ منتصف الأسبوع ومستمرة اليوم وخلال الأيام المقبلة.


وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، وتعتبر قيم الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ونلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا».

أغلب المحافظات فيها ارتفاعات

وأوضحت، أن هذا المرتفع يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون من مائل للدفء إلى دافئ في معظم المحافظات، لان أغلب المحافظات فيها ارتفاعات فيها ارتفاعات بقيم الحرارة والأجواء الشتوية مستقرة نهارا. 

الاحوال الجوية منتصف الاسبوع سطوع أشعة الشمس تشهد ارتفاعات طفيفة اشعة الشمس

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