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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فشل في التعدي عليها فأنهى حياتها.. مقتل طالبة على يد زميلها.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

“عصفورة الجنة”.. بهذا الاسم باتت تعرف رنا عماد الطالبة بالصف الأول الثانوي، التي قتلت على يد زميلها بطريقة وحشية بعدما فشل في التعدي عليها.
 

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تفاصيل الجريمة

روت والدتها المكلومة عبر تقرير عرضته فضائية العربية تفاصيل الجريمة، قائلة إن القاتل كان زميلها في أولى ثانوي، متابعة: “شافها معدية من قدام بيتهم وقالها يا رنا تعالي كلمي ماما ووالدته كانت أخصائية اجتماعية في مدرسة رنا لمدة 8 سنين وساكنة في نفس شارعنا ورنا عارفها ”.
 

واستطردت: “راحت رنا بحسن نية تكلم مامته فا راح قافل عليها الباب وعايز يتعدى عليها ولكن رنا قاومته فضلت أن هي تموت عشان تحافظ على شرفها”.

رنا عماد التعدي العربية الجريمة توك شو صدى البلد

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