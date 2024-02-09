خبير تكنولوجي: استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي مستحيل.. فيديو

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الحياة في مختلف الاتجاهات، لافتًا إلى سوق العمل سيكون دائمًا في تغير نتيجة التحديث المستمر في تطبيقات التكنولوجيا.



الذكاء الاصطناعي يصنع أدوار جديدة

وأضاف “عزام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الذكاء الاصطناعي يساهم في اختفاء الوظائف القائمة على المهام الروتينية، والعالم حاليًا أمام مرحلة جديدة ويجب العمل للقدرة على استيعابها.

وأشار، خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن فكرة الاستغناء عن البشر في الوظائف أمر مستحيل؛ ولكن الذكاء الاصطناعي يصنع أدوار جديدة للإنسان.