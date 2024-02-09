أعراض أمراض القلب.. 3 طرق للوقاية والمحافظة على الصحة

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إن الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والكوليسترول وأمراض القلب الوراثية يساعد في العلاج بشكل كبير.



أعراض ضعف عضلة القلب

وأشار “الحديدي” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إلى أن أعراض ضعف عضلة القلب تتمثل في وجود آلام في الصدر وثقل في التنفس والتعب من أقل مجهود، متابعًا أنه يجب عمل فحص دوري للقلب بصورة مستمرة وخاصة في حالة وجود تاريخ وراثي في الإصابة بأمراض القلب.



وأوضح عمرو الحديدي، أن المشي والرياضة لهما عامل كبير جدًا في الوقاية من هذه الأمراض، بجانب الالتزام بنظام غذائي متوازن والبعد عن الوجبات السريع والزيوت المهدرجة.