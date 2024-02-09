إنقاذ سيدة أمريكية سقطت في حفرة عمقها 7 أمتار.. فيديو

تمكنت فرق الإطفاء من إخراج سيدة أمريكية سقطت في حفرة بعمق 25 قدمًا (7.62 أمتار) في ولاية كاليفورنيا .

وقع الحادث في مدينة فونتانا، إحدى ضواحي شرق لوس أنجلوس في مقاطعة سان برناردينو، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



إخراج المرأة من الحفرة

واستجابت إدارة إطفاء سان برناردينو لنداء الطوارئ، حيث تمكنت من إخراج المرأة من الحفرة ومن ثم، تم نقلها بسيارة الإسعاف من موقع الحادث.

وتم اكتشاف اختفاء المرأة بعد أن لاحظ أطفالها غيابها، وفقًا لهيئة الإذاعة الأمريكية "إيه بي سي".

وقال المسؤولون إن المرأة كانت "مستيقظة وتتحدث عندما تم العثورعليها".

