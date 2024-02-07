بسبب غلاء المعيشة.. التايوانيون يستبدلون إنجاب الأطفال بتربية الحيوانات الأليفة

ازداد إقبال التايوانيين على اقتناء وتربية الحيوانات الأليفة، خاصة الشباب منهم، وكثرت المعارض التي تقدم أحدث الإكسسوارات لتزيين القطط والكلاب.



تربية الأطفال أصبحت كابوسًا

ووفقًا لمعهد تايوان للأبحاث الاقتصادية (TIER)، من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات والخدمات المتعلقة بـ الحيوانات الأليفة بشكل سنوي، حيث بات أصحابها في الجزيرة ينفقون سنويا ما يقارب 893 دولاراً أمريكياً.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وباتت تكلفة تربية الأطفال في ظل انخفاض الدخل والمقدرة الشرائية كابوس العديد من التايوانيين، الذين يخشون العبء الاقتصادي والنفسي للإنجاب، وفضلوا الاتجاه نحو تربية حيوان من أجل الرفقة.

وفقاً لمعهد تايوان للأبحاث الاقتصادية، سوف يتجاوز عدد الحيوانات الأليفة في تايوان، عدد الأطفال بحلول عام 2027.

