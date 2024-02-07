مليار جنيه من 2000 ضحية|التفاصيل الكاملة لـ عملية نصب كبرى بطلتها بلوجر

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “عملية نصب كبرى بطلتها بلوجر.. جمعت نحو مليار جنيه من أكثر من 2000 ضحية واستغلت براندات شهيرة”.



اتهاملت بعملية نصب كبرى تورطت بها “بلوجر” شهيرة" بالاشتراك مع شقيقها وصاحبة شركة شحن، بحسب اتهامات الضحايا.

وقالت محامية مجموعة من الضحايا إنهم استولوا على نحو مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس، حيث ضبطت السلطات البلوجر “س.أ” وشقيقها بعد ورود بلاغات عديدة من ضحاياهما بحسب المحامية.



تفاصيل الواقعة

وأوضحت نهى الجندي، محامية الضحايا: “الواقعة كلها بدأت لما بدأ يجيلي من حوالي شهر استغاثات من بعض البنات إن هما اتعرضوا لعملية نصب من إحدى الصفحات على السوشيال ميديا واللي بتدير الصفحات دي واحدة اسمها “س.أ” هي وإخواتها واثنين آخرين ومن ضمنهم واحدة مقيمة بالخارج في إحدى الدول العربية وعندها شركة شحن وحبيت اسمع المبالغ وصعقت من الأرقام يعني أقل واحدة في المواكلين منصوب عليها في 8 مليون جنيه وحاليا دلوقتي اللي معايا بالفعل اللي عملنالهم محضر 13 دول اللي عندي في المكتب بخلاف الضحايا الآخرين وهم أكثر من 2000 ضحية وعرفنا التعداد ده لأنهم عاملين جروب على الفيسبوك بلا ليست باللي اتنصب عليهم أو الضحايا بتوعهم”.

وكشفت المحامية تفاصيل النصب كاملة كما حددت أيضًا أسماء المتهمين، وحاليًا واخدين استمرار حبس ومازالت التحقيقات جارية، حيث قررت نيابة أشمون حبس البلوجر وشقيقها على ذمة التحقيقات في القضية وطلبت تحريات الأمن حول الواقعة بعد إصرار البلوجر وشقيقها على إنكار اتهامات الضحايا.