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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التموين: استمرار الأوكازيون الشتوي لمدة شهر.. وهذه شروط الاشتراك للتجار

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزراة التموين لشئون الرقابة، إن الأوكازيون الشتوي بدأ من يوم الإثنين الموافق 5 فبراير ومستمر لمدة شهر، مؤكدًا أن المشاركة في الأوكازيون تتم بإجراءات سهلة للغاية وفقًا لتوجيهات وزير التموين.
 

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شروط المشاركة في الأوكازيون

وأضاف “أبو الفضل” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أنه للمشاركة في الأوكازيون يجب تواجد السجل التجاري وبطاقة الرقم القومي والتوجه لأقرب مديرية، ويتم تقديم الطلب وفي خلال 10 دقائق يحصل على التصريح ومن ثم يمكنه ممارسته نشاطه بالأوكازيون.

 

وأشار  أحمد أبو الفضل، وكيل وزراة التموين لشئون الرقابة إلى أنه لا يتم التدخل في نسبة التخفيضات التي يضعها التاجر وتوقيت مشاركته في الأوكازيون؛ ولكن يجب أن يلتزم بها وعدم وضع تخفضيات وهمية؛ لأن ذلك يعد سلوك مخاضع للمواطن وعقوبته مغلظة في القانون، حيث تتراوح الغرامة من 50 ألف لـ 2 مليون جنيه.

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