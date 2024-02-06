شعبة الملابس توضح شروط الاشتراك في الأوكازيون الشتوي.. فيديو

تحدثت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024.

وقالت سماح هيكل، خلال لقائها مع برنامج "يوم سعيد"، على قناة "المحور": الأوكازيون ينتهي مع نهاية الموسم سواء الموسم الصيفي أو الشتوي، وموعده يرجع حسب حالة الطقس وحجم الانتاج والتصنيع الموجود".

وأضافت: الأوكازيون الشتوي بدأ أمس ويستمر لمدة شهر، ولا نفرض أي شروط على المحلات، والمحل هو الذي يحدد نسبة التخفيض بناءا على المخزون المتوافر لديه، وكل ما المخزون يزيد كل ما يحط نسبة تخفيض مرتفعة".

واسترسلت: الأوكازيون ليس إجباريا على المحلات، ولمشاركة أي محل في الأوكازيون لابد أن يكون لديه أوراق ويعمل بشكل قانوني ولديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكي يشارك أيضا لابد أن يذهب لأقرب مديرية تابعة للتموين ويقدم هناك، ويتم حصر العداد المشاركة في الأوكازيون.