تخفيضات حقيقية.. أحمد موسى يعلق على بدء الأوكازيون الشتوي| فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على بدء الأوكازيون الشتوي 2024، قائلا: "يضم منتجات مميزة وتخفيضات حقيقية".

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الأوكازيون الشتوي يضم منتجات متميزة للغاية ورخيصة"، لافتا: "أنصح الناس أنهم يروحوا لأن الأوكازيون الشتوي فيه حاجات كويسة جدا صنع في مصر".



وأشار: "الأوكازيون الشتوي فيه تخفيض كبير على الأسعار"، موضحا: "الأوكازيون الشتوي ليس على الملابس فقط، بل على الشنط والأجهزة وأحذية".

وأضاف: "الأوكازيون الشتوي بدأ اليوم ومستمر لمدة شهر، وهو فرصة لأن فيه تخفيضات حقيقية تصل إلى 70%، وهناك محلات كبيرة مشاركة في الأوكازيون الشتوي، ووزارة التموين تراقب التخفيضات بالأوكازيون الشتوي وضبط المخالفين".