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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع كرم جبر مع وزير الإعلام السعودي.. فيديو

كرم جبر ووزير الإعلام
كرم جبر ووزير الإعلام السعودي

علق الإعلامي أحمد موسى على استقبال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي بحضور قيادات الإعلام المصري.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين"، موضحا: "وزير الإعلام السعودي أكد أن العلاقات مع مصر خط أحمر".

 

وأشار: "وزير الإعلام السعودي أكد أن العلاقات السياسية بين البلدين في أحسن حالاتها"، مضيفا: "وزير الإعلامي السعودي أكد أن قوة مصر مهمة للعالم العربي كله".
 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "هناك زخم كبير في العلاقات بين البلدين، وهو ما ليس له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرا: "البلدين في أفضل الحالات والعلاقات، وهناك تنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وشراكة ودعم كبير بين البلدين".


 وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر والسعودية دائما مع بعضهما في مواجهة الازمات، معلقا: الإعلام السعودي لديه قنوات وإعلاميين مؤثرين، والسعودية تدرك قوة الإعلاميين المصريين.


واسترسل: وزير الإعلام السعودي أجاب على كل أسئلة الحاضرين بالجلسة السرية للمجلس الأعلى للإعلام، والتي حضرها كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكبار الإعلاميين بينهم «مصطفى بكري، جابر القرموطي، نشأت الديهي، محمد علي خير، أكرم القصاص..وغيرهم .

 

وتابع: "تم فتح حوار مع الأستاذ كرم جبر خلال اللقاء بشأن دراسة مشكلات الدولة والأوضاع التي تشغل بال الشعب المصري"، مضيفا: "وزير الإعلام السعودي، قدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائهما، ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية".

 

 

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