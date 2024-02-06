بنسب مختلفة.. وكيل التموين: تخفيضات الأوكازيون الشتوي سارية على جميع السلع

قال أحمد أبو الفضل، وكيل وزارة التموين، إن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية، لتحديد موعد الأوكازيون الشتوي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الأوكازيون يشمل الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها.

واسترسل: نسب التخفيضات في الأوكازيون تم تحديدها من قبل التجار، منوها بأن الوزارة لا تتدخل في تحديد نسب الخصومات على السلع.

وأوضح أن وزارة التموين وضعت بعض المعايير والقرارات للأوكازيون، وذلك لضمان التزام التاجر بالتخفيضات وعدم التلاعب في الأسعار.

وشدد على أن التخفيضات سارية على جميع السلع، ولكن بنسب مختلفة.