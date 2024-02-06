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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الرقابة بالتموين: 2 مليون جنيه عقوبة النسبة الوهمية في الأوكازيون

الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي

قال احمد ابوالفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين إنه تم انشاء مجموعة عمل داخل الوزراة لتنسيق القوانين واللوائح الخاصة بالأوكازيون. لافتا إلى أن  الوزراة أسست جهازا توعويا داخل المديريات لعمل نشرات دورية لمصلحة المستهلك لأن دور التموين رقابي وتوعي في نفس الوقت.


وأضاف أبو الفضل خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل،  المذاع على فضائية الحياة، أنه ينصح المواطنين بأن لا يشتروا من أول محل يقومون بزيارته حتى يتسنى لهم المقارنة بين المحلات للشراء بأرخص الأسعار. 

وأكد رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين على ضرورة أن يطالب المواطن بحقه القانوني وهو الفاتورة الضريبية التي تتضمن كود السلعة ووصفها. وشدد على ضرورة أن يحتفظ التجار ببونات البيع قبل شهر من الأوكازيون حتى يتسنى لمفتشي التموين التأكد من أن التخفيضات حقيقية.

 وأشار إلى أن عقوبة النسبة الوهمية في الأوكازيون مغلظة وتصل إلى اثنين مليون جنيه لاعتبار هذا التصرف اسلوبا خادعا للمواطنين. ومن حق المواطنين استرداد أو استبدال البضائع المشتراه خلال ١٤ يوما من الشراء أو ٣٠ يوما إذا ظهر بها عيب. ومن حق المواطن استبدال أو استرجاع السلع حسب ما يتراءى للمواطن.

المنسوجات والملابس هي أكثر السلع المشتركة في الأوكازيون الشتوي

 وأردف إلى  أن المنسوجات والملابس هي أكثر السلع المشتركة في الأوكازيون الشتوي، كما تم فتح الباب لسلع أخرى لتنشيط حركة التجارة مثل السلع الكهربائية وغيرها.

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