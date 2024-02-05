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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تكشف تفاصيل هامة للمواطنين عن الأوكازيون الشتوي

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

أكد الدكتور أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أنه حتى الآن ليس هناك رصد حقيقي لعدد المحلات المشاركة، والإقبال كبير من قبل التجار على الدخول في الاوكازيون الشتوي، وهي مصلحة للتاجر والمواطن.

وقال “أبو الفضل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” عبر فضائية “المحور"، إن أي شكوى يتم رصدها حول الأسعار في الأوكازيون الشتوي يتم التعامل معها بكل حزم، مؤكدا أنه يمكن للمواطن أن يسجل الشكوى هاتفيا عن طريق الخط الساخن 19588.

وتابع مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية في وزارة التموين، أنه لا بد على أصحاب المحلات وضع سعرين على السلع، وهي السعر قبل الخصم، والسعر بعدها، ولا بد أن يكون السعر مناسب للجمهور.

وأشار إلى أن من يقدم نسبة وهمية وسعر وهمي عقوبته تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه.

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