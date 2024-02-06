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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجآت في اتهام بلوجر شهيرة بالاستيلاء على مليار جنيه من2000 سيدة.. صور

صدى البلد

فجر رواد السوشيال ميديا قضية نصب جديدة بطلتها بلوجر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس بـ براند عالمي عبر صفحتها "عالموضة". 

 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود الصاوي واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد اصرار البلوجر وشقيقها على انكار نصبهما على الضحايا. 

 

وهم الخصومات 

 

استغاث عدد من الضحايا بالدكتورة نهى الجندي المحامية لتولي الدفاع عنهم واصطحبتهم الى النيابة للاستماع لاقوالهم حيث شرحوا تفاصيل الواقعة وقالوا أنهم جميعا تجار ملابس "سيلرز شي ان" وشاهدوا البلوجر سلمى الغزولي تعلن عن نشاطها عبر عدة صفحات خاصة ببلوجرز مشهورين ما دفعهم للوثوق بها فتواصل العديد منهم معها وقالت انها تمتلك "كوبونات" خاصة بشراء منتجات "شي ان" وتبيعها بخصم هائل وثمن الكوبون الواحد 15 الف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه علاوة على تعاقدها على استيراد حاوية كاملة من منتجات "شي ان" فانهالت عليها الطلبات من التجار. 

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد

وقال الضحايا ان البلوجر سلمى الغزولي كانت تطلب منهم تحويل المبالغ المالية عبر فودافون كاش وانستا باي ورفضت تماما أية تحويلات بنكية أو لقاء شخصي لتسليم الاموال باليد، فاستجابوا لها للتعود على التعامل بهذه الطريقة في معاملاتهم التجارية، وأعطتهم ارقام هواتف لارسال الاموال على محافظها. 

 

نصبت عليا في 4 مليون جنيه 

 

وقالت "س" إحدى الضحايا ان البلوجر المتهمة استولت منها على مبلغ 4 ملايين جنيه بعدما طلبت منها استيراد حاوية ملابس لها حيث اختفت تماما بعدما جمعت منهم المبالغ الطائلة التي قاربت على مليار جنيه من حوالي 2000 تاجر واغلقت كافة صفحاتها وخطوط الهواتف وعندما تواصلوا مع "خلود الصاوي" وسيط شركة الشحن انكرت صلتها بها وقالت لهم: "ماليش دعوة اخبطوا راسكم في الحيطة" وعلموا انها سافرت خارج البلاد. 

 

وبعد تعدد البلاغات اعدت الاجهزة الامنية بمديرية امن المنوفية الاكمنة اللازمة وعممت نشرة على مستوى المحافظات بصورة المتهمة وشقيقها حتى نجح كمين بمحافظة القاهرة في القاء القبض عليهما خاصة ان لديهما محل اقامة بمدينة نصر، ومازالت التحقيقات مستمرة. 

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بلوجر شهيرة مليار جنيه براند عالمي براند شي ان البلوجر سلمى الغزولي

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