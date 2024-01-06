أكبر مصدر لحساسية الصدر والأنف.. استشاري يكشف مخاطر تربية الحيوانات الأليفة

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن تربية الحيوانات األيفية يعد أكبر مصدر، لحساسية الصدر والأنف، مشيرا إلى أن شعر الحيوانات الأليفة قد يثير الأنف والصدر، ويعرض الإنسان للأمراض.

وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تربية الطيور، تتسبب أحيانا في التليف والسدة الرئوية، وهو ما يظهر في الأرياف.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة، أن الحيوانات الأليفة أيضا قد تتسبب في الأزمات الصدرية، مؤكدا أنه لا بد من عدم التعرض بشكل مباشر للحيوانات.

مخاطر عديدة على الصحة

وأشار أمجد الحداد إلى أن فرط استخدام المضادات الحيوية التي بها مواد الكورتيزون قد تؤثر على الصحة والمناعة، ومخاطر عديدة على الصحة.