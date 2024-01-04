أستاذ بقصر العيني: الحصول على التطعيمات المحدثة يقي من الإصابة بالالتهابات الفيروسية.. فيديو

علق الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بطب القصر العيني، على انتشار المتحور الجديد لكورونا.

وقال الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بطب القصر العيني، خلال مداخلة ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نصيحة أساسية للمصابين بمتحور كورونا الجديد وأي التهاب فيروسي وهي الراحلة التامة".

وأضاف: "الراحة البدنية والنفسية والبعد عن التدخين أول خطوة في علاج المصاب بمتحور كورونا الجديدة"، لافتا: "متحور كورونا الجديد ليس صعبا على الأطباء، وصعوبته على المرضى في تحوله إلى التهاب رئوي".

وأشار الدكتور حسام حسني، أستاذ الصدر بطب القصر العيني،: "الحصول على التطعيمات المحدثة هو سبيل الوقاية من الإصابة بالالتهابات الفيروسية".