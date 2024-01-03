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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عادت بقوة.. جائحة كورونا تضرب العالم من جديد

متغير JN.1 المتحور
متغير JN.1 المتحور الجديد

أثار ظهور متغير JN.1 المتحور الجديد من فيروس كورونا -كوفيد 19 العديد من المخاوف،  لأنه أصبح بسرعة الشكل السائد للفيروس في جميع أنحاء العالم.

وحدد خبراء الصحة، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، عرضين إضافيين مرتبطين بهذا البديل، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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وحذر مركز السيطرة على الأمراض في السابق من أن سلالة JN.1 تزدهر في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيسلندا والبرتغال وإسبانيا، وتنتشر بسرعة في فرنسا والصين والهند. بينما لا يزال المتغير قيد الدراسة، ويخشى مسؤولو الصحة من أنه قد يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا.

كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أنه، بالإضافة إلى أعراض فيروس كورونا المُبلغ عنها بشكل شائع مثل سيلان الأنف والسعال والصداع والضعف وألم العضلات، أبلغ الأفراد المصابون بمتغير JN.1 عن تعرضهم لمشاكل في النوم وزيادة في الوزن.

يشير آخر تحديث لدراسة عدوى فيروس كورونا في فصل الشتاء إلى زيادة في انتشار متغير JN.1 في إنجلترا واسكتلندا، خاصة في الأسبوعين السابقين لـ شهر ديسمبر 2023.

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ومن الجدير بالذكر أن عددًا أقل من الأشخاص أبلغوا عن فقدان حاستي التذوق والشم، وهو أحد الأعراض المرتبطة عادةً بالمتغيرات السابقة لفيروس كورونا ، وأعرب البروفيسور توماس روسو، رئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة بوفالو في نيويورك، عن قلقه بشأن احتمال زيادة انتقال فيروس JN.1، مشددًا على الحاجة إلى لقاحات محدثة.

الأعراض المبلغ عنها المرتبطة بمتغير فيروس كورونا 

وتشمل الأعراض المبلغ عنها المرتبطة بمتغير فيروس كورونا  JN.1 سيلان الأنف والسعال والصداع والضعف أو التعب وألم العضلات والتهاب الحلق وصعوبة النوم وزيادة القلق.

كورونا JN 1 كوفيد 19 الأمراض CDC

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