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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أول نبوءات نوستراداموس لـ عام 2024 تتحقق.. ما هي؟

صدى البلد

صدر تحذير من حدوث تسونامي في مناطق واسعة من الساحل الغربي لليابان بعد زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب يوم رأس السنة الجديدة وهذا يأتي متفقًا مع توقع المنجم الفرنسي نوستراداموس والذي توقع بأن زلزالا سيضرب قبالة سواحل اليابان في عام 2024، حيث تستعد البلاد لموجات تسونامي بعد زلزال هائل بقوة 7.6 درجة.

أبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمحافظات المجاورة بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل في يوم رأس السنة الجديدة، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

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وأصدرت تحذيرا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات أو تحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وجاء في التحذير ما يلي: "أمواج عالية جدًا تقترب من السواحل. اخلوا المكان على الفور، يمكن أن تضرب الأمواج بشكل متكرر. استمروا في الإخلاء حتى يتم رفع جميع التحذيرات"،  فيما حذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة NHK TV من أن السيول قد يصل ارتفاعها إلى 16.5 قدمًا، وحثت الناس على الفرار إلى الأراضي المرتفعة أو أعلى مبنى مجاور في أسرع وقت ممكن.

على الرغم من عدم وجود طريقة حديثة تقريبًا للتنبؤ بالتوقيت الدقيق لوقوع الزلازل، فقد ورد أن نوستراداموس تنبأ بحدوث كارثة طبيعية في المنطقة هذا العام.

وقدم المنجم، الذي توفي عام 1566، سلسلة من التنبؤات حول الأحداث العالمية، بما في ذلك بعض التنبؤات التي تم تفسيرها للإشارة إلى صعود هتلر وهجمات 11 سبتمبر.

قدم نوستراداموس طوال حياته 942 تنبؤًا بالمستقبل مكتوبة في أبيات من أربعة أسطر تسمى الأرباع، ووفقًا لـ 7 News لعام 2024، قال الفرنسي إنه سيكون هناك "زلزال كارثي" توقع حدوثه قبالة سواحل اليابان مما يؤدي إلى حدوث تسونامي سيدمر المنازل ويقتل مئات الأشخاص.

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يبدو أن التنبؤات الأخرى التي قدمها العراف مرتبطة بتغير المناخ حيث كتب "الأرض الجافة ستصبح أكثر جفافاً وستكون هناك فيضانات عظيمة"، وحذر أيضا من مجاعة كبيرة جدا من خلال موجة مدمرة يمكن أن تشير إلى احتمال حدوث تسونامي في الطريق وتهدد بإبادة المحاصيل.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أنه تنبأ أيضًا بوفاة البابا فرانسيس في عام 2024، وسيبلغ زعيم الكنيسة الكاثوليكية عامه الثامن والثمانين في ديسمبر المقبل، ويعتقد الصوفي أن العام المقبل قد يكون الأخير بشكل مأساوي.

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