عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

صدى البلد

كشفت طبيبة تبلغ من العمر 103 أعوام عن أسرارها للحفاظ على لياقتها وصحتها في سن الشيخوخة بعد أن أدارت عيادة لعقود من الزمن بينما كانت تربي ستة أطفال.

تواصل الدكتورة غلاديس ماكغاري، التي نشرت مذكراتها هذا العام، التشاور مع المرضى عبر الهاتف، وإلقاء المحاضرات على البث الصوتي، وتدير حسابًا على "انستجرام" يضم أكثر من 47000 متابع.

txt

لأول مرة.. باحثون صينيون يكتشفون تقويماً سماوياً عمره 2000 سنة |تفاصيل

txt

المصريون القدماء ابتكروا لعبة للحديث مع الموتى.. تفاصيل

وفي مقابلة أجريت معها مؤخرا، أكدت المعمرة على أهمية أن يكون لديك هدفا في الحياة، قائلا: "يجب أن يكون لديك شيء تعيش من أجله"، وأضافت: "إذا كنت خائفًا جدًا مما يحدث في العالم، فمن الصعب جدًا أن تحفز نفسك بما يكفي لترغب حقًا في القيام بذلك".

ومع ذلك، لم تكن تشعر دائمًا بهذه الطريقة، ووصفت شعورها بالانكسار، عندما سلمها زوجها البالغ من العمر 46 عامًا أوراق طلاقها في سن 69 عامًا لبدء علاقة مع زميل لها، "فكرت: هل سأقضي بقية حياتي في الصراخ بهذه الطريقة؟".وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال إن الألم نفسه أصبح معلمًا عظيمًا.

ماكغاري، إحدى مؤسسي الجمعية الطبية الشاملة الأمريكية في عام 1978، في الهند حيث كان والداها مبشرين طبيين وجاءا إلى الولايات المتحدة للالتحاق بكلية الطب، فيما أدارت عيادة في جنوب أوهايو حتى انتقلت هي وزوجها إلى فينيكس، أريزونا، حيث أداروا عيادة على مدى العقود الأربعة التالية.

ولكن بعد بضع سنوات، طلقها زوجها بيل، الذي توفي منذ ذلك الحين، ليتزوج أحد زملائهما قبل وقت قصير من بلوغها السبعين من عمرها، واعترفت بأن الانفصال كان أصعب شيء واجهته على الإطلاق.

تذكرت أنها كانت غاضبة جدًا عندما تلقت دعوة لحضور حفل زفاف بيل، لكنها كانت أيضًا نقطة التحول في حياتها، وأوضحت:"إن الأمر لا يتعلق بتجاوز الأشياء، بل يتعلق بالعيش من خلالها. إذا تمكنت من التعايش مع المشكلات التي واجهتها، فسيصبحون أحد معلميك".

وأضافت:"لم أقبل ذلك حقًا إلا عندما بلغت 93 عامًا، ستصل إلى هذا الجزء حيث يمكنك الصمود نوعًا ما"، فقد انضمت ابنتها هيلين إلى الممارسة الطبية، وافتتحتا معًا عيادة جديدة في سكوتسديل بولاية أريزونا.

في سن السادسة والثمانين، أنهت ماكغاري مسيرتها المهنية وسافرت إلى أفغانستان لتعليم النساء الريفيات ممارسات الولادة الأكثر أمانًا، لكن المعمر النشط لم يتوقف عن العمل؛ وهي تواصل تقديم الاستشارات عبر المكالمات الهاتفية، وقد كتبت مذكراتها، وتدير منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث يذهل متابعوها بحكمتها.

txt

صواريخ ومهمات.. سباق الفضاء يشتد في عام 2024

txt

سببها كويكب أبوفيس .. ناسا تسابق الزمن لحماية الأرض من كارثة

وأضافت:"في الواقع، أنا ممتن لكوني في المائة من عمري. كما تعلمون، يحدث ذلك قالت مازحة خلال حديثها في TedX حول الطب الشمولي عندما كان عمرها 100 عام، وأعربت خلال الكلمة عن إيمانها بـ«وجود زميل داخل كل مريض يقوم بالشفاء، كما أقوم بالجزء الآخر منه، وهو ما أعرفه وأفهمه في مجال الطب».

يحافظ ماكغاري أيضًا على نظام غذائي صحي، ويحصل على تسع ساعات من النوم، ويركب دراجة ثلاثية العجلات للبالغين، ويمشي 3800 خطوة يوميًا.
تعيش ماكغاري الآن في سكوتديل خلف منزل ابنتها، وقامت بتأليف أربعة كتب ونشرت مؤخراً الخامس، كما أجرت أيضًا 200 مقابلة وبودكاست رائعة منذ شهر مايو، وقال ابنها جون، الذي يعيش معها ويراجع معها جدول اليوم كل صباح: "إنها تعتقد أنه يجب أن يكون لدى كل شخص سبب للاستيقاظ في الصباح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. باحثون صينيون يكتشفون تقويماً سماوياً عمره 2000 سنة |تفاصيل

المصريون القدماء ابتكروا لعبة للحديث مع الموتى.. تفاصيل

للرحيل من الأرض.. علماء يتوصلون لـ تقنية جديدة ترشدنا لـ كوكب آخر صالح للسكن

في مهمة غامضة وسرية.. الجيش الأمريكي يوجه صاروخا إلى الفضاء

مع تفشيها السريع.. أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

صواريخ ومهمات.. سباق الفضاء يشتد في عام 2024

سببها كويكب أبوفيس .. ناسا تسابق الزمن لحماية الأرض من كارثة

مذنب الشيطان يضرب الأرض خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

رسالة من أمام عاشور لزوجته مع بداية العام الجديد.. شاهد

ميدو يكشف أمنياته للكرة المصرية في 2024

دعاء أول ليلة في السنة الجديدة.. 14 كلمة تعوضك بفرحة تدمع لها عينك

مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخي يضرب تل أبيب | فيديو

ابدأ العام الجديد بدون ذنوب.. ركعتان تمحو السيئات وهذا أفضل وقت لهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ