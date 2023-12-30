لأول مرة.. باحثون صينيون يكتشفون تقويماً سماوياً عمره 2000 سنة |تفاصيل

اكتشف باحثون صينيون مجموعة غامضة من القطع الخشبية المرتبطة بتقويم سماوي قديم، فقد تم اكتشاف الشرائح الخشبية الـ 23 من قبر محفوظ عمره 2000 عام في منطقة وولونج بجنوب غرب الصين.

يبلغ عرض كل واحدة حوالي بوصة واحدة وطولها أربع بوصات وتحتوي على نقوش لأحرف صينية مرتبطة بنظام "عشرة سيقان سماوية و 12 فرعًا أرضيًا"، حيث كان التقويم الفلكي الصيني التقليدي يتتبع الوقت من خلال مجموعات دورية من عشرة سيقان سماوية واثني عشر فرعًا أرضيًا.

وقد تم صنعه خلال عهد أسرة شانغ التي حكمت الصين من 1600 قبل الميلاد إلى 1045 قبل الميلاد، وقال علماء الآثار إن إحدى القطع الخشبية قد تكشف عن العام الذي تم فيه إغلاق المقبرة لأول مرة.

ربما تم استخدام القصاصات الـ 22 الأخرى لتمثيل سنوات أخرى محددة من التقويم، مما يشير إلى أنها ربما كانت أداة للكرونومتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

قال "إد كروب" عالم الفلك ومدير مرصد جريفيث الذي لم يشارك في اكتشاف وولونغ، لموقع Live Science: "إن القصاصات الخشبية ذات العلامات التقويمية مهمة باعتبارها المثال الأول والوحيد المعروف لهذا النوع من النقوش".

وكانت هذه الشرائط من بين أكثر من 600 قطعة أثرية ثقافية تم اكتشافها في موقع منطقة وولونغ القديمة في وقت سابق من هذا العام، وشملت الاكتشافات الأخرى أوعية وصناديق وجرارًا وأدوات من الخيزران وأطباقًا وأنابيب موسيقية ورماحًا وحوامل ثلاثية للطهي.

وفقًا لكروب، تشير الاكتشافات التي تم العثور عليها في مقبرة وولونغ إلى أن شخصًا ذا مكانة عالية قد دُفن هناك، فقال: إن الآثار المدفونة مع الميت كثيرة وجميلة جداً.

كما عثر علماء الآثار على قائمة مكتوبة بجميع العناصر الدفنية من الموقع، والتي كشفت أن المقبرة بنيت عام 193 قبل الميلاد، وكان ذلك خلال فترة حكم أسرة هان الغربية للصين، التي سيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد بين عامي 206 ق.م. و9 م