في مهمة غامضة وسرية.. الجيش الأمريكي يوجه صاروخا إلى الفضاء

أطلقت شركة "سبيس إكس" SpaceX التابعة لشركة إيلون ماسك Elon Musk مركبة فضائية جديدة غامضة للجيش الأمريكي.

تم إطلاق صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس إلى سماء الليل يوم الخميس من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. ويحمل الصاروخ الطائرة الفضائية X-37B التابعة للجيش، الذي لم يؤكد وجهتها أو غرضها.

تقوم المركبة غير المأهولة بمهمتها السابعة، وسيتم نقلها هذه المرة إلى مدار أعلى من أي وقت مضى بفضل قدرات Falcon Heavy، ويعمل الصاروخ بشكل مستقل على ارتفاعات غير مسبوقة.

لكن الإقلاع تم متأخراً لمدة أسبوعين مع إلغاء ثلاث عمليات عد تنازلي مقررة سابقاً نتيجة مشاكل فنية غير محددة وسوء الأحوال الجوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لطالما كانت أنشطة X-37B في الفضاء موضع انبهار وتكهنات في مجتمع الفضاء حيث يتسابق المتحمسون الهواة لتتبع مكان وجودها وتبادل النظريات حول أنشطتها.

يمكن أن يشير الإطلاق عبر Falcon Heavy إلى أن X-37B متجهة إلى مدارات أبعد، ربما حتى إلى القمر أو المريخ، كما اقترح بول جراتسياني، الرئيس التنفيذي لشركة COMSPOC، وهي شركة مخصصة لتتبع الأجسام في الفضاء.



وقال: "أعتقد أن هذا أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام التي حدثت في الفضاء منذ وقت طويل، مهما كان ما سيفعله"، وجاء الإطلاق بعد أسبوعين من إطلاق الطائرة الفضائية الصينية الآلية، المعروفة باسم شينلونج في مهمتها الثالثة إلى المدار منذ عام 2020، مما يضيف تطورًا جديدًا إلى التنافس المتنامي بين الولايات المتحدة والصين في الفضاء.

وكشف البنتاجون عن القليل من التفاصيل حول مهمة X-37B، التي تنفذها قوة الفضاء الأمريكية في إطار برنامج الإطلاق الفضائي للأمن القومي العسكري.