عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفالات رأس السنة تكلف سيدة عينها.. ماذا حدث؟

صدى البلد

على ما يبدو أن الساعات الأولى من العام الجديد تحمل مصاعب وأزمات صحية لبعض الناس، فقد يمكن أن تفقد امرأة عينها بعد أن أصيبت في وجهها بألعاب نارية أثناء تواجدها على شاطئ ملبورن للاحتفال بالعام الجديد.

وكانت على شاطئ ألتونا، على بعد 13 كيلومترًا جنوب غرب منطقة الأعمال المركزية في ملبورن، عندما أشعلت الألعاب النارية غير القانونية بعد منتصف ليل الاثنين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

txt

لأول مرة.. باحثون صينيون يكتشفون تقويماً سماوياً عمره 2000 سنة |تفاصيل

وأصيبت المرأة البالغة من العمر 48 عامًا بجروح خطيرة جدًا في الوجه، خاصة في عينها، وتم نقلها إلى المستشفى، فيما تم القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من تروغانينا، على بعد 22 كيلومترًا غرب منطقة التجارة المركزية في ملبورن، في مكان الحادث وتم إطلاق سراحه لاحقًا في انتظار مزيد من التحقيقات.

وفي حديثه صباح اليوم الاثنين، قال مساعد مفوض شرطة فيكتوريا، مايكل غرينجر:" إن هناك عددًا من حوادث الألعاب النارية التي أدت إلى بعض الإصابات الخطيرة حقًا"، فقد كان هناك ما مجموعه 57 حادثًا غير قانوني للألعاب النارية في جميع أنحاء فيكتوريا بين عشية وضحاها، وقد تباينت جميعها في خطورتها، ولكن ثلاثة منها كانت مثيرة للقلق بشكل خاص.

وأوضح تفاصيل عن حادث المرأة قائلًا:"كانت لدينا امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا في ألتونا تتلقى إصابات خطيرة جدًا في الوجه"، وأضاف: "انفجرت ألعاب نارية غير مشروعة وقد تفقد إحدى عينيها".

txt

في مهمة غامضة وسرية.. الجيش الأمريكي يوجه صاروخا إلى الفضاء

txt

مع تفشيها السريع.. أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

وفي حادث خطير آخر للألعاب النارية، تم نقل امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا إلى المستشفى بعد أن اصطدمت شعلة بنافذة منزلها في توتغاروك في شبه جزيرة مورنينغتون، على بعد 62 كيلومترًا جنوب ملبورن.

وتزعم الشرطة أن الجيران أشعلوا قنابل مضيئة وأصيبت المرأة عندما حاولت إزالة الشعلة لحماية منزلها، وقال مساعد المفوض غرينجر: "كان هناك أيضًا حريق خطير للغاية في منزل في ميل بارك حيث أصيب ما لا يقل عن 15 شخصًا وتم نقل عدد منهم إلى المستشفى وعلاجهم من إصابات خطيرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

موضوعات متعلقة

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

لأول مرة.. باحثون صينيون يكتشفون تقويماً سماوياً عمره 2000 سنة |تفاصيل

المصريون القدماء ابتكروا لعبة للحديث مع الموتى.. تفاصيل

للرحيل من الأرض.. علماء يتوصلون لـ تقنية جديدة ترشدنا لـ كوكب آخر صالح للسكن

في مهمة غامضة وسرية.. الجيش الأمريكي يوجه صاروخا إلى الفضاء

مع تفشيها السريع.. أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

صواريخ ومهمات.. سباق الفضاء يشتد في عام 2024

سببها كويكب أبوفيس .. ناسا تسابق الزمن لحماية الأرض من كارثة

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادي

من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب

زوارق إسرائيلية تقصف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

الأولى في 2024.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ