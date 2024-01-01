ملكة الدنمارك تتنازل عن عرشها.. ما السبب؟

مع بداية العام الجديد اتخذت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية قرار بالتنازل عن العرش في 14 يناير من العام المقبل وذلك بعد 52 عامًا من الجلوس على العرش، وقد أعلنت هذا القرار خلال خطابها التقليدي في ليلة رأس السنة الجديدة.

وسيخلف الملكة ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك، وتعتبر الملكة مارجريت البالغة من العمر 83 عامًا، والتي تولت العرش عام 1972، أطول ملوك بقاءً في أوروبا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فيما اشتهرت الملكة بتدخينها المتواصل، وفي فبراير الماضي خضعت لعملية جراحية ناجحة في الظهر، وقالت في كلمتها: "لقد أدت الجراحة بطبيعة الحال إلى التفكير في المستقبل، وما إذا كان الوقت قد حان لترك المسؤولية للجيل القادم".

وأضافت: "لقد قررت أن الآن هو الوقت المناسب، ففي 14 يناير 2024، وبعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك، سأترك العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك".



هزت الشائعات العائلة المالكة الدنماركية في الأسابيع الأخيرة، بعد ظهور صور لولي العهد الأمير فريدريك وهو يستمتع بقضاء ليلة مع سيدة المجتمع المكسيكية جينوفيفا كازانوفا في مدريد في أكتوبر.

على الرغم من الشائعات المنتشرة حول هذه العلاقة المزعومة، إلا أن ولي العهد فريدريك، 55 عامًا، وزوجته الأسترالية المولد الأميرة ماري 51 عامًا، أظهرا الوحدة أثناء توجههما إلى كاتدرائية آرهوس يوم الأحد 24 ديسمبر.

تصدرت الملكة عناوين الأخبار العام الماضي عندما أزالت الألقاب الملكية من أطفال ابنها الأصغر الأربعة الأمير يواكيم.

في الدنمارك، السلطة الرسمية تقع على عاتق البرلمان المنتخب وحكومته، ومن المتوقع أن يبقى الملك فوق السياسات الحزبية، ويمثل الأمة في واجبات تقليدية تتراوح بين الزيارات الرسمية إلى الاحتفالات بالعيد الوطني.