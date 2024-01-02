عاصفة قوية تهدم قلعة تاريخية بالمملكة المتحدة.. ما القصة؟

فقدت قلعة تاريخية في ديفون بـ المملكة المتحدة أحد أبراجها، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت بريطانيا في الآونة الأخيرة، فقد أسقطت العاصفة جيريت أبراج القلعة بيكلي التي يبلغ عمرها 1000 عام.

انهار جزء من هيكل قلعة بيكلي، التي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر، جزئيًا بعد الرياح العاتية والأمطار في نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وتحدث مالكا القلعة، روبي وسارة هاي،عن صدمتهما عندما رأوا كومة من الأنقاض، بما في ذلك باب وسارية علم وطوب، في المبنى والحديقة الأمامية، عقب العاصفة يوم السبت 30 ديسمبر.

بوابة الحراسة عبارة عن هيكل حجري مكون من ثلاثة طوابق وعمق واحد مع سقف أردوازي نقي تعلوه الأبراج، ويؤدي ممر النقل المركزي إلى الفناء، وقد تم تغيير المبنى بشكل كبير في القرن الخامس عشر من قبل عائلة كورتيناي، وتم ترميمه في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي خلال ملكية السيد فرانسيس هاربر والمقدم جاسبر هينسون.

وأوضح روبي اللحظة التي اكتشفوا فيها أن البرج الأيسر، المعروف بالبرج الجنوبي، قد انهار جزئيًا، وقال لـ DevonLive: "لقد سمعنا قعقعة طفيفة، لكننا لم نكن على علم بالانهيار حتى أخبرنا أحد موظفينا في حوالي الساعة الخامسة مساءً".

وأشار:"لقد شهدنا طقسًا غريبًا إلى حد ما على أقل تقدير، ورياحًا قوية وأمطارًا، وكان الأمر ملحوظًا بشكل خاص خلال عطلة نهاية الأسبوع"، عندما وقع الانهيار، كان هناك تحذير أصفر لسرعة الرياح تصل إلى 79 ميلا في الساعة.

وفي منطقة تيبتون سانت جون القريبة، تعرض القرويون لإعصار صغير أدى إلى تقسيم شجرة عمرها 150 عامًا إلى نصفين، وأضاف روبي:"نعتقد أن هناك عاصفة قوية مفاجئة وتغيرات في الرياح أدت إلى ذلك".

عندما وقع الانهيار، كان هناك تحذير أصفر لسرعة الرياح تصل إلى 79 ميلا في الساعة. وفي منطقة تيبتون سانت جون القريبة، تعرض القرويون لإعصار صغير أدى إلى تقسيم شجرة عمرها 150 عامًا إلى نصفين.

وأضاف روبي: "نعتقد أن هناك عاصفة قوية مفاجئة وتغيرات في الرياح أدت إلى ذلك".