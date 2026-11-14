قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنهاء معاناة الركاب.. طلب إحاطة لإنشاء منظومة نقل جماعي تربط قرى الشرقية بالزقازيق والقنايات
قبل الصرف للمستحقين.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026
مصطفى محمد يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي: أسطورة إلى الأبد.. التاريخ له اسم وهو ملك مصر
بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص
رغم الفوز الكبير.. الأخطاء الدفاعية أبرز سلبيات مباراة منتخب مصر أمام مالاوي
ديانج ينتظر عرضاً من الدوري التركي قبل حسم موقفه من الأهلي | خاص
المنظمة الدولية للهجرة تحذر من خطر يهدد 200 مليون شخص في العالم
إبطال عبوة ناسفة قرب مكان عشاء قادة العالم في دبلن
ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين
يوم القيامة.. شهادات من قلب الفوضى والذعر في مطارات أمريكا
وزارة الداخلية الفرنسية تستعد بـ 70 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات السبت في الشوارع
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إكرامي يطالب بكشف حقيقة إقالة حسام حسن: لابد أن يعرف الجمهور السبب

اكرامى
اكرامى
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

طالب إكرامي حارس مرمي الأهلي السابق مسؤولي اتحاد الكرة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء قرار إقالة حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، مؤكدًا ضرورة الكشف عن حقيقة ما حدث، حتى لا تظل الجماهير تتداول تفسيرات مختلفة بشأن أسباب رحيله.

وقال إكرامي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن من حق المدير الفني اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، سواء بشأن مشاركة اللاعبين أو استبدالهم، لكن ذلك يجب أن يكون في إطار الاحترام، دون تجاوز أو إساءة في التعامل.

وتطرق إكرامي إلى أزمة حسام حسن ومحمد صلاح، مشيرًا إلى ما سبق أن طرحه بشأن سفر هاني أبو ريدة إلى تركيا لمحاولة تهدئة الأجواء بين الطرفين، متسائلًا عن أسباب تجديد الثقة في حسام حسن بعد كأس العالم، رغم وجود مشكلات سابقة.

وأوضح: «أنا سألت بعد كأس العالم والمشاكل العائلية، جددت لحسام ليه؟ ومعنى التجديد إنك مقتنع بيه، لكن بعد كده فيه حلقة مفقودة».

وشدد إكرامي على ضرورة خروج مسؤول من اتحاد الكرة لتوضيح أسباب الإقالة، وما إذا كان القرار لأسباب فنية أم بسبب الأزمات المتعلقة بالتعامل مع اللاعبين، قائلًا إنه لا بد أن يعرف الجمهور الحقيقة بدلًا من انتشار اتهامات بأن محمد صلاح أو اللاعبين كانوا السبب في رحيل المدير الفني.

كما علق على الأغنية التي رددها لاعبو منتخب مصر، التي أشار إلى أنه غناها قبل ظهوره على الهواء، متسائلًا عما إذا كانت موجهة إلى حسام حسن أم أنها مجرد تعبير عن فرحة اللاعبين، منوها بأن هذا التصرف لم يكن جيدًا.

إكرامي حارس مرمي الأهلي إقالة حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر ومحمد صلاح لاعبو منتخب مصر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

وائل جمعه

«بطولتنا مش مباراة».. رسالة وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

أحمد السجيني

لماذا يخشى المواطن تسجيل عقاره في الشهر العقاري؟.. أحمد السجيني يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية.. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني

سماع الشهود في محاكمة 42 متهما بخلية داعش المرج.. بعد قليل

ارشيفية

مأساة الحوامدية.. وفاة عامل في محل إكسسوارات بعد تناول قرص غلة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد