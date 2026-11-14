إكرامي يطالب بكشف حقيقة إقالة حسام حسن: لابد أن يعرف الجمهور السبب

طالب إكرامي حارس مرمي الأهلي السابق مسؤولي اتحاد الكرة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء قرار إقالة حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، مؤكدًا ضرورة الكشف عن حقيقة ما حدث، حتى لا تظل الجماهير تتداول تفسيرات مختلفة بشأن أسباب رحيله.

وقال إكرامي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن من حق المدير الفني اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، سواء بشأن مشاركة اللاعبين أو استبدالهم، لكن ذلك يجب أن يكون في إطار الاحترام، دون تجاوز أو إساءة في التعامل.

وتطرق إكرامي إلى أزمة حسام حسن ومحمد صلاح، مشيرًا إلى ما سبق أن طرحه بشأن سفر هاني أبو ريدة إلى تركيا لمحاولة تهدئة الأجواء بين الطرفين، متسائلًا عن أسباب تجديد الثقة في حسام حسن بعد كأس العالم، رغم وجود مشكلات سابقة.

وأوضح: «أنا سألت بعد كأس العالم والمشاكل العائلية، جددت لحسام ليه؟ ومعنى التجديد إنك مقتنع بيه، لكن بعد كده فيه حلقة مفقودة».

وشدد إكرامي على ضرورة خروج مسؤول من اتحاد الكرة لتوضيح أسباب الإقالة، وما إذا كان القرار لأسباب فنية أم بسبب الأزمات المتعلقة بالتعامل مع اللاعبين، قائلًا إنه لا بد أن يعرف الجمهور الحقيقة بدلًا من انتشار اتهامات بأن محمد صلاح أو اللاعبين كانوا السبب في رحيل المدير الفني.

كما علق على الأغنية التي رددها لاعبو منتخب مصر، التي أشار إلى أنه غناها قبل ظهوره على الهواء، متسائلًا عما إذا كانت موجهة إلى حسام حسن أم أنها مجرد تعبير عن فرحة اللاعبين، منوها بأن هذا التصرف لم يكن جيدًا.