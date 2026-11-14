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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقل شقيقة نجلاء فتحي للمستشفى

نجلاء فتحي
نجلاء فتحي
أحمد إبراهيم

نشرت أسما شريف منير تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن تعرض منى فتحي شقيقة الفنانة نجلاء فتحي إلى أزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى.

وقالت أسما شريف منير، أنها لم تتمكن من التواجد بجانب شقيقتها فريدة منذ بداية يوم خطوبتها، أو مشاركتها جميع لحظات فرحتها، بسبب الظروف الصحية الحرجة التي تمر بها جدة ابنتها، مؤكدة أنها كانت تحاول التواجد بين المستشفى واحتفال شقيقتها.

وأوضحت أسما شريف منير أنها تشعر بسعادة كبيرة لخطوبة شقيقتها الصغرى، التي وصفتها بأنها بمثابة ابنتها، متمنية أن يتمم الله فرحتها على خير ويعوضها بكل ما هو جميل.

وأشارت أسما شريف منير: «أرجوكم ادعوا من قلبكم لجدة بنتي، ربنا يشفيها ويطمنّا عليها ويعدّي الفترة الصعبة دي على خير، ويكتب الشفاء واللطف لكل حد محتاجهم».

حزن نجلاء فتحي على وفاة ابنتها 

وكانت الفنانة نجلاء فتحي تعيش حالة من الحزن الشديد منذ رحيل ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا، التي فارقت دنيانا يوم 30 أغسطس الماضي إثر إصابتها بأزمة قلبية. 

وكانت وفاة ياسمين أبو النجا، بمثابة فاجعة بالغة الأثر على والدتها نجلاء فتحي، وعلى أفراد أسرتها، خاصة أن ياسمين كانت ابنتها الوحيدة وأقرب الأشخاص إليها.

وكشف مقربون من نجلاء فتحي، لـ صدى البلد، إنها لا تزال تعاني من صدمة الفقد، وتجد صعوبة في استيعاب ما حدث، إذ تبدو متأثرة بشدة برحيل ابنتها، وسط حالة من الحزن التي تسيطر عليها منذ تلقيها خبر الوفاة.

وتحاول نجلاء فتحي، خلال هذه الفترة الصعبة التماسك من أجل حفيدتها «زين»، التي أصبحت محور اهتمامها ووجودها إلى جوارها يمثل مصدر دعم نفسي لها في مواجهة ألم فقدان ابنتها.

وتحرص نجلاء فتحي، على احتضان حفيدتها وقضاء أكبر وقت ممكن معها، في محاولة لمنحها الأمان والحنان في أعقاب فقدان والدتها، خاصة أن زين تواجه بدورها ألم غياب والدتها ياسمين.

وفي الوقت ذاته، تنازلت نجلاء فتحي، وزوجها السابق سيف أبو النجا، عن نصيبهما الشرعي في الميراث لصالح حفيدتهما «زين». 

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